Kollum: "Goeroe"

Henk stiet mei sportklup Cambuur boppe-oan yn de earste divyzje. Hiel Ljouwert is al dwaande mei in kampioensfeestje. Noch mar njoggen wedstriden te gean en dan soe it lang om let wer in feit wêze: Cambuur yn de earedivzyje. Neat like de Ljouwerts noch yn it paad te stean. Oant it coronafirus ôfrûne wike roet yn it iten smiet. Tongersdeitejûn waarden alle fuotbalwedstriden útsteld troch de KNVB.

Tongersdeitemoarn wie Henk noch optimistysk oer de wedstriid tsjin NAC Breda. Hy seach it hielendal foar him: in fol Cambuurstadion mei út- en thúspublyk. Dat it coronafirus yn Brabân sawat it hiele deistich libben op slot smyt, liet er efkes bûten beskouwing. "Wy moatte kalm bliuwe", sei er, as hie er tsien jier medisinen studearre en jierrenlange ûnderfining mei nije firussen. "Ik bin gjin dokter", joech er ta. "Ik wit net hoe gefaarlik it is, mar it is tsjintwurdich ek al yn Ljouwert en yn Drachten."

Ik hâld dêr wol fan. Dy noftere, kalme tinkwize fan Henk de Jong. Hy liket oeral oer nei te tinken, saken tsjin inoar ôf te wegen en dan in beslút te nimmen. Mar altyd yn alle kalmte. Presys sa't in lieder dat yn in krisissituaasje dwaan moat.

Nettsjinsteande dy uterlike kalmte hat it coronafirus noch best in grutte ympakt op it libben fan Henk sels, joech er ta. "It is efkes wennen foar my", sei er, "want ik mei altyd graach oan elkenien sitte. En dat kin no net mear." Ik sjoch 'm fuort al foar my: Henk de Jong yn syn swarte winterjas, ferplichte mei beide hannen yn 'e bûsen op de middenstip fan it Cambuurstadion. En dat wylst er it leafste elkenien in klap op it skouder jaan soe, of efkes sa'n 'vaderlijk' tikje tsjin de achterholle as de spilers wer fan it fjild rinne.

Mar salang it RIVM it seit, moatte wy krekt as Henk allegear mei de hannen yn 'e bûsen op de middenstip stean. Net mear oan elkoar komme. Net mear mei syn allen by elkoar sitte. It leafst allegear op ús eigen hiem bliuwe. Ik hoopje mar dat dit de oplossing is om dizze krisis te beswearen. Oant alles achter de rêch is doch ik mar wat Henk docht. Sa lang as Henk net senuweftich is, hoech ik dat ek net te wêzen. Henk is fan no ôf myn goeroe. Myn kompas. Want ien ding is wis: ûnder lieding fan Henk gjin panykfuotbal."