Ferkear moat rekken hâlde mei wurk oan Lorentzslûzen by Koarnwertersân

It ûnderhâlswurk oan de Lorentzslûzen is nedich om der foar te soargjen dat de kuollingsynstallaasjes it kommende simmer goed dogge. "We gaan de sproei-installatie schoonmaken en het wegdek ontdoen van algen", fertelt De Bres. Om der foar te soargjen dat de sluzen goed iepen en ticht gean, sitte der sproei-ynstallaasjes yn de dyk, dy't de slûzen kuolje moatte mei hyt waar. Foarige wike wiene de Stevinslûzen by Den Oever al oan de beurt.

Om sa min mooglik oerlêst te feroarsaakjen, kiest Rykswettersteat der foar om it wurk yn blokken te dwaan. "We werken in blokken van twee uur, namelijk van 09.00 tot 11.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur. Tijdens de werkzaamheden is het scheepsverkeer volledig gestremd. Verkeer op de weg moet over één rijbaan rijden", leit De Bres út.

It wurk duorret oant en mei tongersdei. Fan freed ôf is alles wer gewoan.