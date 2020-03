Frachtweinsjauffeur oer 100 km: "Dit makket it ferkear in stik feiliger"

Johannes Ritsma fan Surhusterfean waard twa jier lyn útroppen ta feilichste frachtweinsjauffeur fan Nederlân. Hy rydt benammen nachts mei pakketsjes dy't er nei distribúsjesintra bringt en hat dus net in soad lêst fan de nije snelheidsmaatregel. Dochs is er tige te sprekken oer it oanpassen fan de snelheid. "Omdat frachtweinen en auto's no like hurd ride, krijst dat minsken net mear sa folle hoege te remjen. Dat is echt in pluspunt."

Kontrolearje

Ritsma sjocht dat minsken harren oant no ta oan de oanpaste snelheid hâlde. "De measte automobilisten ride no kreas hûndert. Fansels moatte wy der efkes oan wenne, mar as der aanst ek echt kontrolearre wurdt, dan silst sjen dat elkenien it docht."