LIVEBLOG: Skoallen bliuwe ticht, rêstich op de stasjons yn Fryslân

In dosinte kaam wol mei de trein: "Er is ons gevraagd om als docent toch zo veel mogelijk naar school te komen, om de leerlingen die wel naar school gaan op te vangen. Het was rustig in de trein, maar dat is 's ochtends meestal zo in de eerste trein."

Sels makket se har net sa'n soargen oer it coronafirus. "Ik ben niet verkouden, dus ik kan gewoon aan het werk. Ik ben er heel zeker van dat ik het niet ga verspreiden." En der is noch genôch wurk oan de winkel. "We moeten nu heel goed bedenken hoe we het onderwijs kunnen aanpassen, zodat leerlingen thuis onderwijs kunnen volgen."

In oare frou helle de kranten op by it stasjon. Neffens har is it net opfallend folle rêstiger as oars. "Tusken healwei sânen en sân oere is it altyd sil. Ik fyn dit net sa frjemd." Benaud foar it coronafirus is se net: "As minsken har mar oan de regels hâlde, dan falt it wol wat ta. Ik sil no ek nei kantoar."