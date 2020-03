LIVEBLOG: Skoallen bliuwe ticht, 4 nije besmettingen derby

Premier Rutte sei moandeitejûn dat it by de bestriding fan it nije coronafirus wichtich is dat der yn Nederlân kontrolearre 'groepsimmuniteit' opboud wurdt. Mar wat betsjut dat krekt? Rutte lei út dat in grut part fan de Nederlânske befolking mei it firus besmet reitsje sil. De measte minsken krije allinnich lichte klachten.

As ien it firus hân hat, is dy persoan dêrnei meastal ymmún. Uteinlik reitsje hieltyd mear minsken ymmún, wêrtroch't de kâns lytser wurdt dat it firus oerspringt op âlderen en minsken mei in kwetsbere sûnens. "Met groepsimmuniteit bouw je als het ware een beschermende muur om hen heen", lei Rutte út.

It kin lykwols wol moannen of langer duorje om sa'n groepsimmuniteit op te bouwen. Dêorm moat fuortendaalks al it kontakt tusken minsken flink beheind wurde, sadat it firus him minder snel ferspriedt.