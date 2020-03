Hoareka-ûndernimmers hoopje op stipe: "As alles omfalt, wurdt it in rotsoaitsje"

As it te lang duorret foardat der wat bart, falle ek de lytsere ûndernimmers om, foarseit Agricola. En dat soe neffens Bosman rampsalich wêze: "De kosten geane gewoan troch. Miskien dat de provinsje in fûns opsette kin, wêrby't se de ûndernimmers troch it slimste hinne helje kinne. Want wy ha dy ûndernimmers aanst wer nedich. 'Wederopbouw' klinkt wat dramatysk. mar as we wer los kinne, dan moatte de minsken ek wer oan it wurk. As alles omfalt, wurdt it ek in rotsoaitsje."

De foarsitter fan de Feanster ôfdieling fan de Koninlijke Horeca Nederland seit dat de hoareka al it iten sammelet. Dat bringe se nei soarchynstellingen en foedselbanken. "Een geweldig initiatief", seit boargemaster Tjeerd van der Zwan. "Zo kijken we in Heerenveen naar elkaar om."