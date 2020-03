Buma: "We moeten ons instellen op een andere manier van leven dan we gewend zijn"

Buma ropt elkenien op om him oan de maatregels te hâlden: "Het is voor iedereen aanpassen, maar samen kunnen we nieuwe besmettingen zoveel mogelijk voorkomen. Het is belangrijk dat iedereen zich houdt aan die nieuwe richtlijnen. Daarbij roep ik iedereen op om extra te letten op ouderen en mensen die kwetsbaar zijn.

Krisisorganisaasje

De Feilichheidsregio en de GGD wurkje yn Fryslân manmachtich om it tal besmettingen safolle mooglik te beheinen. "Dat doen we sinds woensdag in een provinciebrede crisisorganisatie, de Grip4-structuur. Die maakt het mogelijk dat alle gemeenten, politie, alle zorgorganisaties gebundeld in de GHOR, en GGD intensief samenwerken om de belangrijkste informatie uit te wisselen en de crisis aan te pakken. Alle Friese burgemeesters werken binnen de crisisorganisatie ook samen om de bestrijding van de crisis aan te sturen. Daarmee kunnen we alle bewoners effectiever ondersteunen."

Tankwurd

Buma betanket ek elkenien dy't meihelpt om it firus te bestriden. "Ik dank alle mensen in de zorg, en iedereen die keihard werkt om deze crisis te boven te komen. Ik heb voor hen veel bewondering en respect. Het is nog geen week geleden dat in onze provincie voor het eerst bij twee mensen het coronavirus is vastgesteld. Nu, op zondag, gaat het om twaalf personen. Door samen te werken kunnen we nieuwe gevallen tot een minimum beperken."

As lêst freget er om begryp foar alle maatregels dy't nommen binne. "En ik wens jullie allemaal veel sterkte en moed in de komende tijd."