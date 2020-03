De sport yn Fryslân leit stil, want "de sûnens is belangriker"

It iennige lûd by it Abe Lenstra Stadion en Thialf is dat fan in wapperjende flach. Fierder is it stil. Nei binnen meie we net. Der leit noch in bytsje iis yn Thialf, mar der komt gjin sporter mear op. Beert Boomsma, de iismaster, hat de iismasines útset. "De iisflier yn de iishockeyhal is al opromme. We binne noch dwaande mei de 400-meterbaan. Hiel spannend is dat allegear net hear. We litte it natuerlik ûntteie, der sit drainaazje ûnder en it wetter wurdt fuortpompt."

It iis wurdt in pear wiken earder as normaal fuorthelle. It seizoen foar de langebaanriders is al klear, it WK shorttrack yn Súd-Koreä wie earder al ôfsein en de shorttrackers binne dit wykein ophâlden mei trainen.

Flyers

De iishockeyers fan de Flyers binne ek ynienen klear. Se soene noch in heale finale fan de BeNe-League spylje tsjin Nijmegen. En dan mooglik noch in finale. Mar dat sit der no net mear yn. "It is allegear hiel spitich, mar de sûnens is belangriker as de sport", seit Flyers-foarsitter Henk Hoekstra. "We hiene in geweldich seizoen, binne Nederlânsk kampioen wurden foar 3.000 taskôgers en we hiene it graach moai ôfslute wollen."

Njonken de sportive konsekwinsjes hat it fierder ek finansjeel gefolgen. "We hiene ien heale finale yn de begrutting meinaam. De resette dêrfan rinne we no mis. Je witte noait krekt hoefolle oft dat is, mar toch sa tusken de 15.000 en 20.000 euro." En dan hat Hoekstra it allinnich noch mar oer de ynkomsten dy't begrutte binne en net oer de ynkomsten dy't Flyers ekstra pakt hie by it heljen fan de finale.