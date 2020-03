In kuier yn de natuer as alternatyf

Neffens Joke van der Lei fan Staatsbosbeheer wie it net drokker as oars yn it besikerssintrum, al hie se der gjin sicht op oft der ek in oar publyk as oars de natuer yn kuiere. "Misschien doen ze wel een ontdekking en denken ze: we kunnen hier andere zondagen ook naar toe", seit Van der Lei. "De natuur gaat niet dicht."

It besikerssintrum is yntusken ticht, yn ferbân mei de maatregels tsjin it coronafirus.