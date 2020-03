Coronapasjint op intensive care yn Ljouwerter sikehûs MCL

Yn totaal wiene der njoggen minsken fertocht fan it firus. Alle oare minsken waarden negatyf test, útsein dizze persoan dus.

"We zijn er goed op voorbereid", seit Akkerman. "We hebben een afdeling klaarstaan. Op de intensive care hebben we op dit moment voldoende capaciteit voor de beademing. Dus wij zijn er wel klaar voor. Maar het is toch weer een stap verder."

Maskers nei Rotterdam

Der is noch gjin sprake fan oerpleatsing fan pasjinten út suden nei de Fryske sikehûzen ta. "Dat is nog niet aan de orde. Maar met name in Rotterdam en Dordrecht hebben ze te weinig maskertjes. Wij zitten iets ruimer in het materiaal. Dus er gaan 500 maskertjes naar Rotterdam, zodat we onze collega's daar kunnen helpen."