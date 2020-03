OERSJOCH: Mear maatregels tsjin de fersprieding fan it coronafirus

Kafees en restaurants moatte ticht bliuwe om fersprieding fan it firus tsjin te gean. Hoarekagelegenheden moatte snein mei yngong fan 18.00 oeren ticht. Itselde jildt foar sportkantines, fitnessromten, seksklups en coffeeshops.

It hiele ûnderwiis leit de kommende tiid stil. Basisskoallen, middelbere skoallen, hbo-opliedingen en universiteiten geane allegear ticht, ha de ministers bepraat. Earder dizze wike koene skoallen noch iepen bliuwe fan it kabinet, mar snein hat der oerlis west tusken de skoallen, de ministearjes fan Underwiis en fan Folkssûnens, it RIVM en medysk spesjalisten.

Oprop medysk spesjalisten

De medysk spesjalisten rôpen sneon op om skoallen te sluten. Neffens harren wurde bern en jonge minsken net hiel siik fan it coronafirus, mar kinne se it wol ferspriede. Ferskate skoalkoepels en ûnderwiisorganisaasjes besleaten dêrnei sels al om de doarren ticht te hâlden.

Alle Nederlanners moatte, wêr't dat mooglik is, ôfstân fan elkoar hâlde, ek by it dwaan fan boadskippen. "Als richtlijn kunt u anderhalve meter aanhouden", seit minister Bruins.