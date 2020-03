Basisynkommen soe helpe yn tiden fan krisis, seit CDA'er Albert van der Ploeg

Neffens de 'bestjoersboer' lit it firus sjen dat der grutte problemen ûntstean foar in soad minsken. Dat ien fan it CDA pleitet foar in basisynkommen is opmerklik. Van der Ploeg fynt dat no noch dúdliker wurdt dat de basisbehoeften yn drege tiden goed regele wêze moatte. Iten, in dak boppe de holle, wetter en waarmte.

Brigitta Scheepsma fan GrienLinks Tytsjerksteradiel, dy't ek yn it Nijsfoarum siet, wie ferrast en bliid mei de opmerking fan Van der Ploeg. GrienLinks pleitet al langer foar in basisynkommen.

Fangnet foar minsken yn need

VVD-Steatelid Durk Pool fynt dat de regelingen dy't der binne goed foarsjogge yn needsituaasjes. Hy fynt dat je net yn panyk reitsje moatte en fuort foar oare systemen kieze moatte. Dat der in fangnet komme moat foar minsken dy't troch it coronafirus yn finansjele need komme wiene, de trije foarumleden it wol oer iens.