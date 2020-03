Ek Elan hâldt basisskoallen ticht: 21 lokaasjes yn Noardwest-Fryslân

"Om zowel leerlingen als medewerkers niet onnodig bloot te stellen aan mogelijk besmettingsgevaar, is dit besluit genomen", skriuwt direkteur-bestjoerder Mark Vrolijk yn in brief oan âlders en fersoargers. "Mocht het zo zijn dat u door dit besluit in de problemen komt met de opvang van uw kind, dan kunt u contact opnemen."

De ûnderwiisgroep sil no neitinke oer thúsûnderwiis. Dêroer komme se yn de rin fan kommende wike mei mear ynformaasje. Der falle 21 basisskoallen ûnder Elan. Dy skoallen steane yn Hijum, Stiens (2), Ferwert, Hallum, Sint-Anne (2), Sint-Jabik, Froubuorren, Minnertsgea, Frjentsjer (3), Bitgummole, Berltsum, Deinum, Dronryp, Marsum, Menaam, Ried en Tsjummearum.

Al mear skoallen ticht

Earder besleaten skoalmienskippen Arlanta, Noventa, PCBO Dantumadiel en ROOBOL al om de doarren fan de skoallen ticht te hâlden oant 30 maart.