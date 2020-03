Friezen om utens yn bûtenlân warskôgje foar coronafirus

Italië

Erna Brinkman fan Snits wennet al jierren yn Italië. Se sit al in skoft thús mei har famylje. Italië is it swierst troffen lân yn Europa troch it firus. It tal pasjinten is hiel heech en ek binne der in hiel soad stjergefallen. De âld-topfollybalster warskôget har famylje yn Nederlân al wiken dat se der om tinke moatte, want de impact op it libben is gigantysk. "Het is geen geintje."

De bylden fan hamsterjende Nederlanners binne herkenber foar har. Dy faze ha se yn it Súd-Europeeske lân al lang achter de rêch. Yn de begjinfaze barde it dêr ek, mar no net mear. De earnst fan it firus hat in oare útwurking no.

Italianen witte neffens Brinkman fan it negative dochs ek wer wat posityfs te meitsjen. Sa stean minsken op balkons muzyk te meitsjen en te sjongen, en is der mear ferbûnens. Sneintejûn om 12 oere sille Italianen allegear in ljochtje skine om sjen te litten dat se der noch binne en optimistysk bliuwe.