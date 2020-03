Fuortset ûnderwiis Piter Jelles en Simon Vestdijk ticht oant en mei woansdei

"It is in geweldich gewraksel", seit bestjoerder Wiebe Wieling. "It beslút om iepen te bliuwen rôp safolle fragen en ûnrêst op, dat it ús better liket om yn alle gefallen trije dagen ticht te bliuwen." De skoalle wol sa de feilichheid fan learlingen en meiwurkers foarop stelle en ûnrêst fuortnimme.

De skoalle makket in útsûndering foar de eksamenklassen. De tarieding fan eineksamenkandidaten op de skoaleksamens en it sintraal skriftlik eksamen giet safolle mooglik gewoan troch. Hoe't dat krekt organisearre wurdt, kommunisearret de skoalle streekrjocht mei alle learlingen en harren âlden. Op de skoallen fan Piter Jelles en Simon Vestdijk yn Ljouwert, Harns, Sint-Anne, Dokkum en Kollum sitte mei-inoar sa'n 6.000 learlingen.

De lieding fan de skoalle krijt al sûnt it beslút fan it kabinet op tongersdei dat de skoallen foarearst iepen bliuwe hjir in soad fragen oer. Op sneon kaam de Federaasje fan Medyske Spesjalisten mei in driuwend advys om de skoallen foarearst te sluten. Net omdat jongeren in risikogroep binne, mar benammen omdat se wol drager fan de sykte wêze kinne en dy fia de skoallen fierder ferspraat wurde kin.