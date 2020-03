De oarloch yn Fryske foto's: "Stjerre en oerlibje"

Eins it dit net in foto, mar in snapshot út in film fan Ruurd Rodenburg. Hy wurket as toskedokter en hy wennet oan de Spanjertsleane yn Ljouwert, foar de famylje De Jongh oer. Dizze Joadske húshâlding bestiet út heit Israël de Jongh en dochters Rachel, Bernardina Henderina en Nicolina. Op 12 novimber 1942 stiet de plysje fan Ljouwert foar de doar om se op te heljen.

Buorman as stille tsjûge

De Dútsers deportearje de famylje nei Auschwitz. In wike nei't sy fan hûs helle binne, wurde se fermoarde. Buorman Rodenburg is tsjûge fan it weifieren. Hy beslút stikem, efter de fitraazje wei, it barren te filmjen. Op de bylden is te sjen dat De Jongh en dochters by in plysjeman del út hûs rinne. Sy tôgje noch wat bagaazje mei. Foarbygongers op strjitte sjogge der net of amper nei.

Goed in moanne letter filmet Rodenburg ek dat de húsried út Spanjertsleane 133 weihelle wurdt, op befel fan de rôforganisaasje fan de besetter. In meiwurker fan firma Postma tilt in kast yn in frachtwein.