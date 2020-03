LIVEBLOG: Rjochtbanken ticht en dûbeld gefoel by hoareka

In learling út de ûnderbou fan basisskoalle De Librije op De Gordyk hat grypferskynsels, nei't dy yn kontakt west hat mei in coronapasjint. Op dat stuit wie it net dúdlik dat dy oare persoan it firus hie. De learling is mei famylje yn thúskarantêne gien. It is net dúdlik oft de learling it firus echt hat, omdat de GGD gjin testen mear útfiert by bern. Dêrmei wolle se testkits bewarje. "Meerdere leden van dit gezien hebben op dit moment griepsymptomen na contact met de coronapatiënt en zijn op school geweest", skriuwt it skoalbestjoer oan de âlders.

Skoalle ticht

It bestjoer en de direksje fan de skoalle hat besletten om de skoalle foarearst ticht te hâlden. Se witte noch net hoe lang. "Het is voor ons een moeilijk besluit, maar we moeten deze nemen om leerlingen en leerkrachten te beschermen tegen dit heftige virus."

De skoalle wurket op it stuit oan lesmetoaden op ôfstân. Se meitsje noch bekend hoe't dat dan presys wurket.

De earste twa coronapasjinten yn Fryslân wiene in man en in frou dy't op De Gordyk wenje.