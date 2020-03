LIVEBLOG: Hieltyd mear skoallen ticht fanwege corona, spoedoerlis kabinet

Yn ferbân mei it coronafirus ferfalle yn Fryslân de kommende wiken hast alle tsjerketsjinsten. Om de Friezen dochs in tsjerketsjinst belibje te litten, stjoert de Omrop snein fan 10.00 oere ôf live in tsjinst út. Dizze tsjinst komt út de Martinitsjerke yn Frjentsjer wei, mei as foargonger dûmny Sytze Ypma en Jochem Schuurman as oargelist. In part fan it Kwartettekoar wurket ek mei oan de tsjinst. By de spesjale tsjerketsjinst binne gjin tsjerkegongers oanwêzich. De live-útstjoering is te folgjen op telefyzje, radio en online.