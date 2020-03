Coronafirus desastreus foar Fryske hoareka: "Allerhoogste alarmfase"

Dêrom hat Schaafsma it beslút naam om fan snein ôf twa wiken ticht te gean mei Proefverlof. "Ticht gean is better as iepen bliuwe. We hawwe in grut bedriuw mei in protte meiwurkers, dy wolle we op dizze manier ek beskermje." It personiel komt Schaafsma wat temjitte troch frijwillich twa wiken fakânsje op te nimmen. Dêrtroch bliuwt de skea noch in lyts bytsje beheind. "It is in hiele grutte strop. Mar it is in muoilike tiid foar elkenien. We hoopje dat we der noch binne as it firus foarby is."