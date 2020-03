Sanjesfertier in Feanwâlden wordt Sanjes Safari

"De dierentuin is altijd wat onderbelicht geweest, en waar we nu mee bezig zijn is de twee parken fysiek verbinden. We konden eens tuk grond van de gemeente kopen en dat zijn we nu aan het inrichten", vertelt Wimer Visbeek van Sanjesfertier.

Coronavirus

Het park heeft op moment veel last van het coronavirus zegt Visbeek. "Het is ongekend. Ik denk dat in deze branche wel de klappen vallen. Mensen kunnen makkelijk de keuze maken om niet te komen, dat merken we meteen." Het park had zaterdag een kwart van het normale aantal bezoekers.