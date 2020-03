ONS Snits komt mei fuotbalchallenge yn tiid fan coronafirus

It nijs oer it útstellen fan de wedstriden sloech hurd yn by de fuotbalklup út Snits. "Je wolle as trainer fansels my die jonges oan de kant stean," seit Pascal van der Kooi. Hy is as trainer fan de jongerein ûnder 11 elke sneon op paad, mar dat stiet no dus stil. "Ja mei de jonges nei it fuotbaljen en dernei noch mei ús dochter nei it follybalje. Us hiele sneon bestiet út sport," seit Van der Kooi wylst hy oer yn leech Sportpark hinne sjocht. "Dat is no dus fuort."