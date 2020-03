Noppert berikt heale finale op sande Players Championship

Noppert helle de finale nei oerwinningen tsjin ûnder oare âld-wrâldkampioen Rob Cross (6-5), de sterke Poal Krzysztof Ratajski (6-2) en Daryl Gurney, de Noard-Ier dy't útkomt yn de Premier League (6-0).

Yn de heale finale helle Noppert in goed nivo mei in gemiddelde fan 103, mar Aspinall wie krekt noch wat better mei in gemiddelde fan mar leafst 105.5. Moarn stiet yn Barnsley it achtste Players Championship op it programma.