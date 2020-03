Coronapasjint Pytrik Hiemstra: "Ik fiel my goed"

It wie even in grutte gaos doe't bliek dat hy it coronafirus hat. Hy hat in list makke foar de GGD, mar ek sels minsken benadere. Hiemstra: "Ik tink dat ik sa'n twa tûzen berjochten krigen ha mei fragen oer wat minsken no dwaan moasten."

Fierder besiket Hiemstra de situaasje goed te benutten. Hy sil oan de slach op de souder. "Ik sil der nij laminaat yn lizze en fervje." Oare freonen ha it materiaal foar him helle. "Se ha it by de doar set en my efkes útlake."

It is ôftellen foar him. De thúsisolaasje duorret noch oant en mei tiisdei. Hiemstra: "Ik ha yn de planning dat ik tiisdei it hiele hûs skjinmeitsje. Dan is as it goed is alles coronafrij."