Omrop TIP: Tsjerken te keap

De Stichting Alde Fryske Tsjerken, dy't 50 jier bestiet en no 52 tsjerken yn syn besit hat, kin al dy tsjerkegebouwen net oernimme. Yn it slimste gefal wachtet guon gebouwen de sloop. Dat hat net allinnich gefolgen foar de mienskip yn in doarp of stêd, mar ek foar it lânskip. De tsjerken tekenje de skyline fan Fryslân. Se binne beakens yn it lân en hearre sa by de identiteit fan de provinsje.