Kristlike skoallen ûnderwiiskoepel Fricolore binne moandei iepen

It ministearje fan ûnderwiis hat freedtejûn bekend makke dat skoalbestjoeren sels beslute meie om iepen te bliuwen of te sluten. Tagelyk trúnet it ministearje der by de skoallen op oan om it ûnderwiis oan eksamenklassen safolle mooglik troch te setten.

Fricolore kiest op dit stuit noch foar iepenbliuwe, mar dat kin samar feroarje as it coronafirus fierder oprukt, seit Hans Wildeboer. "De uitval op onze scholen is beperkt. Zolang het verantwoord is om open te blijven, proberen we dat."

Online lessen

De ûnderwiisorganisaasje hâldt der wol rekken mei dat de skoallen nei ferrin fan tiid dochs noch ticht moatte. It is dan it doel om troch te gean mei online ûnderwiis. Learlingen krije dan koarte online lessen en oanslutend ek opdrachten. "Voor een korte periode kan dat, maar voor de langere termijn is persoonlijk contact altijd beter."

Oare ûnderwiiskoepels yn Fryslân tinke noch nei oer wat se nije wike dogge.