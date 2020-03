LIVEBLOG: Elfstedenwandeltocht geschrapt vanwege corona en basisschool in Gauw dicht

Miensskipsskoalle de Legeaën, met locaties in Gauw en Sibrandabuorren, blijft eerst dicht vanwege een link met een mogelijke besmetting van het coronavirus. Dat heeft de school in de gemeente Súdwest-Fryslân vrijdag in overleg besloten. De schoonzoon van de directeur van de basisschool is in een risicogebied geweest en werd deze week ziek. De man is getest op corona en preventief in quarantaine gezet. De uitslag van de test wordt dit weekend bekend. Zowel de twee basisschoollocaties als de bijbehorende kinderopvang zijn dicht. Er wordt overlegd met de GGD over verdere stappen.