LIVEBLOG: Tsiende coronabesmetting yn Fryslân, fjouwer koepels slute skoallen

It is dei fiif fan syn thúsisolaasje, mar it giet goed mei Ljouwerter Pytrik Hiemstra. Woansdeitejûn is by him it coronafirus fêststeld.

Yn de tuskentiid is Hiemstra noch wol nei syn famylje en oan it wurk west. Hy fynt it dreech om te sizzen hoe't it no mei syn omjouwing giet. "Der binne in soad klachten. Mar of dat no corona is of de gewoane gryp. It spilet yn elk gefal wol."