LIVEBLOG: Tal Fryske coronagefallen bliuwt gelyk, coronahelpgroep op Facebook

Yn Fryslân binne der de kommende wiken hiel wat eveneminten dy't net trochgeane. Opfallend is dat ek de kuieralvestêdetocht skrast is. Dy soe fan 19 oant en mei 23 maaie hâlden wurde. Neffens de organisaasjes is it risiko oanwêzich dat it coronafirus ek dan noch folop yn Nederlân oanwêzich is. In grut part fan de dielnimmers fan de kuiertocht falt yn de risikogroep en dêrom giet it evenemint net troch.