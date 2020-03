MCL komt mei maatregels om nije ôfdieling op te setten foar coronafirus

Driuwende gefallen bliuwe wolkom yn de polykliniken, mar it personiel fan it sikehûs sil dizze minsken freegje nei klachten dy't by it coronafirus hearre. Mocht in persoan in lytse klacht hawwe dy't wize kin op in besmetting mei it firus, dan wurde sy fia de earste help it sikehûs yn litten.

Neffens it sikehûs wurdt de groep minsken mei it firus hieltyd grutter, dêrom is der no mear plak nedich. It oantal fan 15 minsken op de nije ôfdieling kin ferdûbele wurde, mar dêr begjint it sikehûs foarearst noch net oan om't dat in oanpassing fan wer in grut tal protokollen freget.

It sikehûs jout oan dat de maatregels foar ôfdieling M nommen wurde om safolle mooglik meiwurkers en pasjinten sûn te hâlden.

Eardere maatregels

Earder liet it sikehûs al witte safolle as mooglik te sjen nei it ferpleatsen fan in ôfspraak of it omsetten fan in fysike ôfspraak nei in telefoanyske ôfspraak. Ek frege MCL al om net nei it sikehûs te kommen as minsken klachten hawwe dy't mooglik by it firus hearre. Fierder wiene der al maatregels foar it besykoere, is it priklaboratoarium opsplitst en wurdt der yn it sikehûs net fûstke. Der jilde spesjale protokollen foar de hygiëne.