Pear persoanlike besittingen fûn by sykaksje misdriuw Koarnjum

De plysje hat tongersdei en freed yn Koarnjum op syk west nei oanwizingen dy't wat sizze kinne oer it misdriuw en de dea fan Karin Grijpstra. Earst is de boaiem fan de sleat ûndersocht en freed hat in saneamde 'Veteranen Search Team' in grut gebiet om it fynplak trochsocht. By de aksjes binne in pear persoanlike besittingen oantroffen fan Grijpstra.