Wat docht de apteek fan Easterwâlde en Appelskea mei it coronafirus?

De apteek hat moandei al dizze maatregels naam. Se freegje har meiwurkers om saaklike- én priveereizen út te stellen en om sosjale kontakten dy't net needsaaklik binne, lykas jierdeis en besiten oan famyljeleden, te mijen. Foar de meiwurkers wie it eefkes wenne dat it no oars rint yn de apteek. Mar no't de maatregels lanlik jilde, begripe mear minsken it. De apteek fynt it wichtich dat se op alle tiiden de soarch oan minsken ferline kin dy't se nêdich hawwe.