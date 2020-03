Kombinaasje fan gym en rekkenjen; ynteraktyf leare op Piter Jelles

De Lü, want sa hjit it apparaat, kin ferskate spultsjes op de muorre fan de gymseal projektearre. Bygelyks somkes mei goede en foute antwurden derûnder. Learlingen moatte mei ballen op it goede antwurd smite. Slagget dat, dan skoare se punten. In kombinaasje fan âlderwetske gymnastyk mei ynteraktive eleminten. "Kinderen zijn eigenlijk aan het gamen en dat spreekt waanzinnig aan. Daardoor vinden ze het superleuk. Bij het rekenen moedigen ze elkaar bijvoorbeeld ook aan."

Wêr't it by de bern miskien om it spultsje giet, is dat foar Verhaar net sa wichtich. "Ik vind het niet heel belangrijk wie er wint. Ik ben blij dat ze met hun hersenen bezig zijn en dat ze ook nog leren mikken. Naast rekensommetjes hebben we ook taalspelletjes, bijvoorbeeld Engelse woordjes. Dan staat er een nijlpaard, met allemaal letters eromheen, en dan moeten ze in volgorde H-I-P-P-O gooien."