Plysje siket tsjûgen fan ynbraken yn Ljouwert

Ynbrekkers fernielden in doar om it kafee binnen te kommen. Dêrnei waarden ferskate gokkasten iepenbrutsen en ek is der jild út de kassa helle. Minsken dy't informaasje ha oer de ynbraak kinne skilje mei 0900-8844.

Ek oer in ynbraak earder fan 'e wike wol de plysje graach mear ynfo. Woansdeitejûn waard tussen 19.30 en 22.40 ynbrutsen yn in wenning oan de Reinder Brolsmawei. De ynbrekkers namen in tablet mei en in Samsung A8-tillefoan.