Wat willen de luisteraars van Omrop Fryslân weten over het coronavirus?

Waarom zijn de scholen nog open?

"Op scholen zijn minder besmettingen en kinderen zijn ook minder kwetsbaar. Bovendien zijn de ouders van de kinderen ook nodig in de maatschappij, helemaal als het bijvoorbeeld zorgpersoneel is. Gaan kinderen niet naar school, dan moeten ook ouders thuis blijven om op te passen."

Hoe zit het met pinautomaten, kan het virus ook op de knoppen zitten?

Van Elsacker: "Ook zonder het coronavirus zijn het vieze knopjes waar veel bacteriën op kunnen zitten. Buiten menselijk leven kan het virus maar kort overleven. Als het gaat om een klein druppeltje bijvoorbeeld is dat maar zo'n 20 minuten. Dat neemt niet weg dat er een risico aan kan zitten. Als je aan zulke openbare hand-contactpunten komt, moet je niet aan je gezicht zitten zonder je handen te wassen. Vroeger moest je ook je handen wassen voor het eten."

Luning vult aan: "Je kunt je handen gewoon wassen met zeep. Desinfectie is echt niet per se nodig, zeep is prima."

Kun je het virus vaker krijgen?

Maats: "Waarschijnlijk bouw je na het virus gehad te hebben wel een vorm van weerstand op, maar het is een nieuw virus dus ook nog niet alles is bekend."

Kan ik naar evenementen met minder dan 100 personen?

Luning: "Eigenlijk gaat het er om dat je drukke gelegenheden mijdt. Het getal honderd moet je niet al te letterlijk nemen, het is gewoon verstandig grote groepen te vermijden."

Van Elsacker: "Je moet je boerenverstand gebruiken. Let op de mensen om je heen en houd afstand. Als je iemand ziet hoesten, kan dat een risico zijn. Wees dus gewoon alert."

Waarom doen de tandartsen nog wel gewoon hun werk?

Van Elsacker: "Tandartsen dragen altijd zelf al een mondkapje, dus er is al een barrière. Daar is wel steeds moeilijker aan te komen, dus daar kan een probleem ontstaan. Uiteindelijk zullen we wel na moeten denken over de niet-urgente zorg. Daar kunnen we wellicht in afschalen, zoals bepaalde poliklinieken van ziekenhuizen dat ook al doen."

Is het niet beter om je immuunsysteem op te krikken met vitaminen?

Maats: "Weerstand is lastig te definiëren, maar je lichaam in goede conditie houden is natuurlijk altijd verstandig. Eet gezond, ga op tijd naar bed, beweeg voldoende en rook en drink niet. Dat is voor deze ziekte niet anders dan voor een andere ziekte."

Hoe ziek wordt iemand van onder de 60 jaar door het virus?

Maats: "We horen dat vooral de oudere, kwetsbare groep het meest ziek wordt. Maar dat betekent niet dat jongere personen dat niet kunnen worden. Er zijn verschillende dingen die meespelen: wat is je gezondheid, gebruik je al medicijnen en er speelt ook altijd een kwestie van toevallig geluk of ongeluk mee."

Van Elsacker: "Je kunt altijd de pech hebben om niet voldoende afweer te hebben. Bij bepaalde jonge mensen in de zorg zie je ook dat bijvoorbeeld uitputting een rol kan spelen in het meer vatbaar zijn voor het virus."