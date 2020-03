Grienteman Boonstra: "Kommende wiken gjin freedsmerk, dat kin net misse"

It wie freedtemoarn rêstich op de Ljouwerter freedsmerk. Rûchwei de helte fan wat der oars oan keapers is, wie thús bleaun en ek lang net alle keaplju wiene nei de merk kaam. Grienteman Boonstra, oars altyd like fleurich, wie pessimistysk. "Dit is net om te laitsjen. En ik tink dat de merk de kommende wiken hielendal op slot giet, dat kin net misse. Dat sjochst it no yn it suden ek al: Den Bosch en Maastricht binne al ticht. We sille it hjir in pear wike mei dwaan moatte. It is net oars."