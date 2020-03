GGD: "We kunnen lang niet iedereen meer testen, virus gaat te hard rond"

Der komme dus hieltyd mear besmettingen by dy't 'ûnder de radar' bliuwe. "Dat heeft niet zozeer te maken met een tekort aan testmateriaal. Het 'management outbreak team' brengt in kaart hoe het virus het beste te lijf kan worden gegaan. Eerder was dat met bemonsteren en contact- en bronnenonderzoek, nu is dat op een andere manier," seit De Graaf.

"Topje van de ijsberg"

De minsken dy't thús sitte mei it firus wurde net perfoarst op 'e foet folge. "Wat we wel nauwgezet volgen zijn de ernstige ontwikkelingen als personen bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moeten, daar krijgen we uiteraard bericht van." Dat is ek wichtich foar it yn kaart bringen fan it firus, foar safier as dat kin. "Op basis van het topje van de ijsberg en ervaringscijfers uit andere landen kun je iets zeggen over de gemiddelde cijfers hier."

Fierder leit De Graaf út dat der opskaald is by GGD Fryslân. "Dat betekent dat bepaalde mensen andere dingen laten liggen. Het vaccineren van jongeren wordt bijvoorbeeld in bepaalde gevallen uitgesteld, zodat we handen vrij hebben."