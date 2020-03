Sirurch sikehûs Tjongerskâns hat coronafirus; fiif kollega's mei klachten

Tjongerskâns hâldt harren neffens de lanlike rjochtlinen yn 'e gaten. As sy klachten hawwe, meie se net wurkjen komme. It sikehûs bliuwt iepen en alle soarch giet gewoan troch.

Ferskillende senario's

It sikehûs hat senario's klearlizzen foar as it firus him fierder útwreidet. "Wat moeten we doen als de toestroom van patiënten toeneemt en we moeten opschalen wat betreft isolatiekamers en -afdelingen. In geval van nood moeten we alle zorg die niet noodzakelijk is afschalen. Die scenario's liggen klaar, maar die worden nog niet in gang gezet."