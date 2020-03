Taname wenningynbraken yn Bûtenpost

It gie dêrby om in ynbraak yn in wenning oan de Bernhardlaan. De ynbrekkers kamen binnen troch in rút te forsearen. It is net dúdlik wat der meinaam is út it hûs.

De plysje sprekt fan in taname fan it tal ynbraken en siket minsken dy't mear ynformaasje ha. Dy kinne skilje mei 0900-8844. By fertochte situaasjes moatte minsken 112 skilje.