Twa nije coronabesmettingen; wurknimmer sikehûs Tjongerskâns posityf test

De ynwenner fan De Jouwer wurket yn sikehûs Tjongerskâns op It Hearrenfean. Hy ferbliuwt tegearre mei syn frou en bern yn thúsisolaasje. GGD Fryslân hat yntusken in kontaktûndersyk opsetten, yn gearwurking mei Tjongerskâns. De meiwurkers fan it sikehûs dy't kontakt hân hawwe mei harren posityf teste kollega binne op 'e hichte.

It sikehûs hâldt harren neffens de lanlike rjochtlinen yn 'e gaten. As sy klachten hawwe, meie se net wurkjen komme. It sikehûs bliuwt iepen en alle soarch giet gewoan troch.

Partner fan earder pasjint

De twadde nije coronapasjint is in frou fan Drachten. It giet om de partner fan de man by wa't earder dizze wike it coronafirus fêststeld is. Sy ferbliuwt yn thúsisolaasje. GGD Fryslân hat ek foar har in kontaktûndersyk opsetten. Dêrmei wurdt yn kaart brocht mei wa't se kontakt hân hat de ôfrûne tiid.