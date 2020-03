Nije grutte sykaksje yn Koarnjum foar oanwizingen yn saak-Grijpstra

"We onderzoeken vandaag een groot gebied rondom de plek waar Karin Grijpstra is gevonden", seit Tessel Horsman fan de plysje. "We gaan minutieus grond afzoeken."

De sleat dêr't it lichem fan de frou fûn is, waard tongersdei al leech pompt. De plysje koördinearret de sykaksje fan it Veteraneteam. "Dat is een groep van oud-militairen en oud-politieagenten, die op vrijwillige basis de politie steunen bij zoekacties."