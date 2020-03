Ekstra radio-útstjoering: stjoer jo fragen oer it coronafirus

Fanwege it coronafirus komt Noardewyn Live freedtemiddei te ferfallen. Yn stee dêrfan is der in ekstra útstjoering fan De Middei fan Fryslân. Harkers kinne har fragen oer it Coronafirus ynstjoere, der sitte dan saakkundigen yn de studio om dy fragen te beantwurdzjen. De fragen kinne nei 12.00 oere ynstjoerd wurde fia de Omrop-app en fia 06-20499199. Fan 13.00 oere ôf kin der ek belle wurde mei de studio.