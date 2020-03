LIVEBLOG: No njoggen coronabesmettingen; hbo-skoallen en universiteiten ticht

Saaklike reizen en gearkomsten binne net tastien. It giet dêrby net allinnich om it besykjen fan kongressen en sympoasia, mar ek om wurkbesites en oerlizzen. Ek privee binne der beheinings. Hilbers: "We vragen het bezoek aan familie en vrienden uit te stellen, als daarvoor gereisd moet worden. En ook het omgekeerde is van toepassing." Yn it uterste gefal wol De Drie Stellingen de annulearringskosten betelje fan in reis as de fersekering dy net dekt. "We zetten alles op alles om medicatie te kunnen blijven leveren."

Yn de apoteken yn Easterwâlde en Appelskea wurdt mei skieden teams wurke. In koerier pindelet tusken beide fêstigingen en komt net fierder as in slûs yn de apoteek.