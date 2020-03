LIVEBLOG: No njoggen coronabesmettingen; GGD kin net mear elkenien teste

By in soad supermerken yn de provinsje wurdt no hamstere. Minsken lykje massaal nei de winkels te gean om foarrieden yn te slaan. "Het lijkt wel kerst, zo druk", seit in frou dy't te boadskipjen wie. Sels hat se net mear meinaam as normaal.

Neffens supermerkmanager Fons van Steen is it absolút drokker as in normale freedtemoarn. "Dit skeelt enoarm. Wy binne hiel wat wend, mar dit giet rjochting peaske en kryst. Benammen de potgriente, it húskepapier en de hâldbere suvel gean rap." De oanfier wurdt neffens him goed byhâlden. "Dat is super regele. De orders wurde automatysk oanstjoerd."

By in oare supermerk is it parkearterrein ek fol en de skappen leech. In man dy't krekt de winkel út komt: "Wat me opvalt, is dat mensen zo verdwaasd lijken dat ze niet eens meer zien waar ze lopen. Het is massahysterie, ze weten niet eens wat ze moeten halen."