LIVEBLOG: Hbo-skoallen en universiteiten twa wiken ticht fanwegen coronafirus

Hast 9.000 projekten wiene der foar freed en sneon oanmelden foar de grutte frijwilligersaksje NLdoet fan it Oranje Fonds. Mar yn ferbân mei it coronafirus hat it Oranje Fonds in oprop dien oan alle frijwilligersorganisaasjes om alle klussen út te stellen. Rûnom yn Fryslân soene frijwilligers oan de slach mei allerhande projekten. Op Skiermûntseach waarden ferspraat oer twa dagen sa'n 270 frijwilligers ferwachte. Dy soene de strannen skjinmeitsje.

In team fan it opliedingssintrum fan de Keninklike Maresjaussee hie syn help oanbean om ôffal op te rêden. Ek individuele frijwilligers út it hiele lân soene nei it eilân komme. "We hebben contact gehad met de GGD en het RIVM en het is op dit moment niet verstandig om het te laten doorgaan. De gezondheid van iedereen gaat voor", seit boskwachter Cynthia Borras fan Natuurmonumenten. "We zullen het evenement gewoon verplaatsen naar een beter moment."