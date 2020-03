It earste jeugdljipaai fan Fryslân is tongersdeitejûn om 18.30 oere hinne fûn by Kollumerpomp. De 9-jierrige Hidde Huizenga fan Kollum is de finer fan it aai. Hidde krijt freedtemoarn it sulveren polske útrikt troch deputearre Douwe Hoogland.