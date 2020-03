Needopfang asylsikers yn WTC Expo giet foarearst net troch

It betsjut wol dat it tekoart oan opfanplakken dat der al is, nóch grutter wurdt. It COA docht dêrom in berop op gemeenten om harren noch mear yn te spannen om reguliere lokaaskes te finen.

De tariedingen foar it yn gebrûk nimmen fan de hallen geane wol troch. Mooglik kinne de hallen op in letter momint wol wer brûkt wurde. De maatregel jildt net allinne foar de Friezenhal fan it WTC, mar ek foar de Zeelandhallen yn Goes.