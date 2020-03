De Fryske ynbring wie grut by reedrydevenemint de Sulveren Bal woansdei. Der wiene twa Fryske ambassadeurs oanwiisd: Femke Kok en Jesper Hospes. Se hellen de finale allinne net, de heale finale wie it einstasjon. Sawol by de manlju as de froulju wûn der in Rus.

In sfearympresje fan de Sulveren Bal: