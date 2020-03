Boargemaster Buma slút wenning yn Ljouwert fanwegen himpkwekerij

De plysje hat yn jannewaris dit jier in himpkwekerij oantroffen yn Ljouwert. Yn de wenning binne 215 himpplanten, groeimiddelen, fentilatoaren, in foedingskompjûter en knipbenoadigdheden oantroffen.

De boargemaster hat it foech om wenningen te sluten as dêr softdrugs of guon foarwerpen of stoffen oantroffen wurde dy't bestimd binne foar himpkwekerijen. Dat stiet yn de Opiumwet.