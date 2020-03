Bedriuw út Boalsert yn problemen troch corona: "We ferlieze 80 persint fan it wurk"

"De aginda rint al leech. Op dit stuit binne likernôch 40 persint fan ús opdrachten ôfsein. En we ferwachtsje dat we yn de kommende twa moannen sa'n 80 persint minder wurk hawwe", seit Hylkema. "Dy ynfloed is best wol grut. Der wurkje hjir tsien minsken yn fêste tsjinst en dan hawwe we noch in groep fan 30 oant 40 freelancers. Dy sille aanst thús komme te sitten."

Oplossing betocht

Om foar te kommen dat it bedriuw hielendal slút, hat it bedriuw fan Hylkema in oplossing sa 't guon ôfspraken dochs noch troch kin gean. "We ha in konsept betocht om in evenemint om setten te kinnen nei in online live-evenement. Minsken gean dan net mear fysyk nei in evenemint ta, mar kinne fia hun computer, iPad of telefoan ynlogge op in evenemint. Dan kinne se ek fragen stelle oan in sprekker. Op dy wize kinne wy dochs ús tjinsten fersoargje bliuwe. Miskien kinne we dan fan in 'nood een deugd' meitsje", sa seit Hylkema.