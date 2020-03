LIVE: Parsekonferinsje oer it coronafirus

It kabinet hâldt op it stuit in krisisoerlis oer it coronafirus. Nei ôfrin jout premier Rutte in parsekonferinsje, nei alle gedachten om 15.00 oere hinne. Dy parsekonferinsje is hjir live te folgjen. Oant dy tiid sjochst hjir De Middei fan Fryslân. Sadree't de parsekonferinsje begjint, skeakelje we oer.

Omrop Fryslân hâldt tsjin 15.00 oere sels ek in ekstra útstjoering op telefyzje. Dêryn stjoere we de parsekonferinsje fan Rutte ek live út.